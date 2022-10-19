«Барса» может сыграть в форме с рекламой Шакиры в этом сезоне. Пике расстался с певицей летом
«Барселона» может сыграть в форме с изображением Шакиры.
Эта акция может пройти уже в этом сезоне в рамках сотрудничества клуба с платформой Spotify, сообщает El Espanol со ссылкой на ESPN.
Напомним, в матче против «Реала» в 9-м туре Ла Лиги (1:3) игроки каталонской команды играли в футболках с логотипом рэпера Дрейка.
Напомним, в июне защитник «Барселоны» Жерар Пике расстался с колумбийской певицей после 12 лет отношений. Причиной стали измены футболиста.
Вскоре Шакира выпустит сингл Monotonía, который, как считается, будет вдохновлен расставанием с Пике.
Сообщается, что «Барселона» очень близка к заключении сделки, в рамках которой будет рекламироваться образ певицы. Также ожидается, что клуб также прорекламирует группу Coldplay.
В данный момент неизвестно, как именно образ Шакиры будет оформлен на форме «Барселоны» – на ней может быть изображена сама певица, название сингла или альбома.
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