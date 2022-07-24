Пике из-за раставания с Шакирой освистывали на матче «Барсы» с «Реалом» в Лас-Вегасе. Зрители скандировали имя певицы

освистали во время товарищеского матча между «Барселоной» и (1:0).

В класико центральный защитник вышел на замену на 62-й минуте, и болельщики, присутствовавшие на стадионе в Лас-Вегасе, свистели при каждом его касании.

Как пишет Marca, таким образом зрители выразили отношение к расставанию футболиста с Шакирой. Несколько раз болельщики выкрикивали кричалки в поддержку певицы. В какой-то момент зрители скандировали ее имя.

После матча вопрос о свисте в адрес Пике задали защитнику «Барселоны» . Он ответил: «Я не знаю, с чем был связан свист. Мы это слышали. Я не думаю, что Пике переживает из-за этого. Мы же знаем его, он великолепен, на него ничего не давит. Мне кажется, свист мотивирует его. Не думаю, что из-за этой ситуации он потеряет сон».

В начале июня Пике и объявили, что расстались после 12 лет отношений. Сообщалось, что пара рассталась из-за измен игрока «Барсы».