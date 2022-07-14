Шакира предлагала Пике 2,5 млн евро, чтобы их дети переехали к ней в Майами. Игрок «Барсы» отказался

Жерар Пике и Шакира не могут договориться о том, с кем будут жить их дети.

Певица хочет, чтобы после расставания с защитником «Барселоны» двое их детей жили с ней в Майами.

Как сообщает Marca со ссылкой на Chisme No Like, Шакира предложила взять на себя всю опеку за детьми и обеспечить их переезд в США.

Жерару было предложено около 2,5 млн евро, которые пошли бы на покрытиечасти его долгов, возникших ранее из-за юридических проблем в .

За это певица пообещала Пике, что ему не придется выплачивать какие-либо средства на воспитание детей. Футболисту предлагалось видеться с детьми в Майами 5 раз в год, его перелеты первым классом должна была бы оплачивать Шакира. Вдобавок к этим визитам Пике предлагалось проводить с детьми летний отпуск.

Пике отверг предложение Шакиры.

Пике и Шакира расстаются. Это была красивая история – она началась с ЧМ-2010 и песни Waka Waka