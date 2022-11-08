Президент «Урала» о Дзюбе: «Не уверен, что он может давать результат в российском футболе»
Президент «Урала» не уверен, что Артем Дзюба еще способен давать результат в России.
– Вы сказали, что не собираетесь звонить Дзюбе из‑за его высоких требований. Представим, что Артем передумает, согласится на скромные условия. Вы готовы пойти к спонсорам с просьбой выделить средства на содержание футболиста?
– Во‑первых, я не пойду. Во‑вторых, есть коллектив. Если придет футболист, и я сейчас не о Дзюбе, и будет получать намного больше всех, не соответствуя команде, ребята это увидят. Не хочу видеть разлад в коллективе.
Да, у кого‑то зарплата выше, у кого‑то ниже, но все понимают, что это все по заслугам. К счастью, у нас сложностей в этом нет.
При всем уважении к Артему, не уверен, что он может давать результат в российском футболе.
– Уйти из «Зенита» и подписать контракт в Турции было ошибкой?
– Откуда мне знать? Для этого надо быть Дзюбой или находиться в его команде. Это был его выбор, – сказал Григорий Иванов.
Дзюба так и остался локальной звездой. Уход из «Аданы» – ошибка
Комментарии