Хрюнов предложил Дзюбе подраться с хоккеистом-тафгаем: «Артем занимается единоборствами. Выносливость есть»

Промоутер Владимир Хрюнов готов организовать бой Артема Дзюбы с хоккеистом-тафгаем.

Ранее стало известно, что футболист и «Адана Демирспор» расторгли контракт. Россиянин провел за турецкую команду пять матчей и забил один гол.

«Слышал, что Дзюба пока временно безработный. Мы Артему подыщем соперника. Я знаю, что он занимается единоборствами.

Тот формат, который мы предложим, у него получится. Выносливость у него есть. Его расторжение контракта – это приглашение выступить в рамках шоу «Бойцовский клуб».

Возможные соперники по рингу для Дзюбы? Сергей Семак – это отдельная величина, нет. Думаю, Дзюба может потянуть и профессионального спортсмена. Александр Емельяненко? Нет. Например, хоккеиста-тафгая», – сказал Хрюнов.