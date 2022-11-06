Григорий Иванов о Дзюбе: «Не хочу ему звонить. Он же звезда, сказал, что не дай бог ему в «Урал» попасть»

заявил, что «Урал» не интересуется Дзюбой.

– ушел из команды. Не хотите ему позвонить?

– Не хочу.

– Не заинтересованы в нем?

– Нет, конечно. Он же звезда. Он же сказал, что не дай бог ему в «Урал» попасть.

Звезды первой величины должны играть в великих клубах, а не в футбольном клубе «Урал», как они думают. Не хочу я ему звонить, – сказал президент .

Ранее сообщалось, что Дзюба расторг соглашение с и покинул Турцию. Расторжение контракта произошло по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне нападающий провел в составе турецкого клуба пять матчей, забив один гол.