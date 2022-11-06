Григорий Иванов о Дзюбе: «Не хочу ему звонить. Он же звезда, сказал, что не дай бог ему в «Урал» попасть»
Григорий Иванов заявил, что «Урал» не интересуется Дзюбой.
– Артем Дзюба ушел из команды. Не хотите ему позвонить?
– Не хочу.
– Не заинтересованы в нем?
– Нет, конечно. Он же звезда. Он же сказал, что не дай бог ему в «Урал» попасть.
Звезды первой величины должны играть в великих клубах, а не в футбольном клубе «Урал», как они думают. Не хочу я ему звонить, – сказал президент «Урала».
Ранее сообщалось, что Дзюба расторг соглашение с «Адана Демирспор» и покинул Турцию. Расторжение контракта произошло по обоюдному согласию сторон.
В текущем сезоне нападающий провел в составе турецкого клуба пять матчей, забив один гол.
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