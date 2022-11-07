Терюшков о Дзюбе: «Философия «Химок» – развивать молодых игроков. Запросы Артема клубу, наверное, не по карману»

Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что вряд ли станет игроком «Химок».

«Все‑таки у футбольного клуба есть философия развивать молодых футболистов.

Наверное, запросы Артема, так скажем, не по карману «Химкам». Поэтому вряд ли речь о «Химках», – сказал бывший член наблюдательного совета «Химок» в эфире .

Ранее Дзюба и турецкий клуб «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.