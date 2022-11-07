Видеть Дзюбу в «Торпедо» хочет Геркус. Остальные боссы клуба сомневаются, что этот трансфер нужен

Видеть Артема Дзюбу в «Торпедо» хочет президент клуба Илья Геркус.

Ранее появилась информация о том, что переговоры между представителями 34-летнего форварда и московским клубом уже начались.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, в переходе Дзюбы заинтересован лично президент Илья Геркус.

«Геркус давно прорабатывает идею с подписанием Дзюбы. Но остальное руководство клуба сомневается в необходимости данного трансфера», – рассказал источник.

Россиянин провел за турецкую команду пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут. Он выступал за «Адана Демирспор» с августа текущего года.

Подробно со статистикой экс-футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.

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