«Адана Демирспор» продала около 200 футболок с фамилией Дзюбы за время его игры в клубе
Болельщики «Адана Демирспор» купили около 200 футболок с фамилией Артема Дзюбы.
Об этом рассказали в компании Sunflowers T-shirt & Print, которая выполняет практически все клубные заказы.
– Сколько раз вы нанесли фамилию Дзюбы?
– Раньше каждую неделю печатали раз 20 или 30, но в последнее время заказов не было. В итоге всего получилось около 200 футболок, – сообщили в Sunflowers T-shirt & Print.
Россиянин провел за турецкую команду пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут. Он выступал за «Адана Демирспор» с августа текущего года, а несколько дней назад расторг с клубом контракт.
Подробно со статистикой экс-футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.
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