«Адана Демирспор» продала около 200 футболок с фамилией Дзюбы за время его игры в клубе

Болельщики «Адана Демирспор» купили около 200 футболок с фамилией .

Об этом рассказали в компании Sunflowers T-shirt & Print, которая выполняет практически все клубные заказы.

– Сколько раз вы нанесли фамилию Дзюбы?

– Раньше каждую неделю печатали раз 20 или 30, но в последнее время заказов не было. В итоге всего получилось около 200 футболок, – сообщили в Sunflowers T-shirt & Print.

Россиянин провел за турецкую команду пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут. Он выступал за с августа текущего года, а несколько дней назад расторг с клубом контракт.

Подробно со статистикой экс-футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.

Турецкая карьера Дзюбы – в трех грустных картинках. Даже в 18 лет он играл чаще