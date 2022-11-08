Посол ЧМ-2022 назвал гомосексуальность «дефектом разума». Интервью экс-игрока Катара немецкому телеканалу сразу было остановлено

Посол ЧМ-2022 назвал гомосексуальность «дефектом разума».

Об этом бывший игрок сборной Катара и Халид Салман, выступающий в роли амбассадора ЧМ-2022, заявил в интервью для немецкого телеканала ZDF. Интервью с Салманом записывали в Дохе, его планировали выпустить сегодня.

– Приезжая в Катар, они должны принимать наши правила. Это харам (греховное деяние, запрещенное в исламе – Sports.ru). Вы знаете, что такое харам?

– Почему это харам?

– Я не строгий мусульманин, но вы спрашиваете, почему это харам? Потому что это дефект разума, – сказал Салман.

После этого ответа интервью было немедленно остановлено.

ФИФА и организаторы чемпионата мира в Катаре отказались от комментариев на эту тему.