Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон». Клуб идет 19-м в АПЛ

возглавил «Вулверхэмптон».

Клуб объявил о назначении испанского специалиста на должность главного тренера. Условия контракта не уточняются.

Напомним, бывший тренер был уволен 2 октября.

Лопетеги приступит к работе 14 ноября. Первый матч во главе команды он сможет провести только 26 декабря – после паузы на чемпионат мира-2022. Тогда «волки» встретятся с «Эвертоном».

Ранее Хулен возглавлял «Порту», «Реал» и «Севилью».

После 13 проведенных матчей «Вулвс» набрали 10 очков и занимают 19-е место в турнирной таблице .

Фото: wolves.co.uk