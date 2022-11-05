Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон». Клуб идет 19-м в АПЛ
Хулен Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон».
Клуб объявил о назначении испанского специалиста на должность главного тренера. Условия контракта не уточняются.
Напомним, бывший тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже был уволен 2 октября.
Лопетеги приступит к работе 14 ноября. Первый матч во главе команды он сможет провести только 26 декабря – после паузы на чемпионат мира-2022. Тогда «волки» встретятся с «Эвертоном».
Ранее Хулен возглавлял «Порту», «Реал» и «Севилью».
После 13 проведенных матчей «Вулвс» набрали 10 очков и занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ.
Фото: wolves.co.uk
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