Роналду, Бруну, Бернарду, Леау, Феликс, Канселу, Пепе – в расширенном составе Португалии на ЧМ-2022

Португалия объявила расширенный состав на чемпионат мира в Катаре.

Тренерский штаб Фернанду Сантуша поместил в предварительный список 55 футболистов. 26 из них поедут на ЧМ-2022.

Среди названных игроков присутствуют ( ), Руй Патрисиу («Рома»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»).

На групповом этапе чемпионата мира сборная ии сыграет с Ганой, Южной Кореей и Уругваем.

Звезды, которые пропустят ЧМ-2022 из-за травм: Жота, Вейналдум, Канте и, возможно, Погба