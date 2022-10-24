Роналду, Бруну, Бернарду, Леау, Феликс, Канселу, Пепе – в расширенном составе Португалии на ЧМ-2022

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Португалия объявила расширенный состав на чемпионат мира в Катаре.

Тренерский штаб Фернанду Сантуша поместил в предварительный список 55 футболистов. 26 из них поедут на ЧМ-2022.

Среди названных игроков присутствуют Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Руй Патрисиу («Рома»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»).

На групповом этапе чемпионата мира сборная Португалии сыграет с Ганой, Южной Кореей и Уругваем.

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