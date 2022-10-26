«Барса» хочет зимой подписать хавбека на замену Бускетсу. Невеш и Субименди – в списке вариантов

хочет подписать полузащитника на замену уже зимой.

Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, в январе каталонский клуб намерен приобрести полузащитника, который заменит Бускетса. Сине-гранатовым интересны Мартин Субименди ( ) и ( ).

Субименди недавно продлил контракт с «Сосьедадом», но в соглашении прописаны отступные в размере 60 млн евро. Соглашение Невеша в «Вулверхэмптоном» действует до лета 2024 года. Агент хавбека Жорже Мендеш регулярно общается с «Барсой». У Мендеша хорошие отношения с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой, поэтому трансфер Невеша будет проще всего организовать. Однако в руководстве клуба сомневаются в уровне Рубена, поэтому могут предложить ему аренду с правом выкупа. В схожем формате была организована сделка по вингеру Адама Траоре.

Пока клуб еще не решил окончательно, кем усилит полузащиту. У «Барселоны» есть и другие варианты усиления центра поля. В частности, с клубом связывали Эдсона Альвареса («Аякс»), Ибрагима Сангаре (ПСВ), Энцо Фернандеса («Бенфика») и Жоржиньо («Челси»).

Контракт Бускетса действует до конца сезона. Скорее всего, летом он покинет клуб спустя 18 лет в клубе.