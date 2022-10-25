«Барса» продвинулась в переговорах по Невешу, но Хави и клуб еще не выбрали того, кто заменит Бускетса

Рубен Невеш может перейти в «Барселону» уже в январе.

Каталонцы ищут замену опорному хавбеку и рассматривают Невеша среди прочих кандидатов.

Агент 25-летнего футболиста сборной Португалии Жорже Мендеш, пользующийся большим влиянием в , уже предоставил «Барсе» несколько вариантов подписания футболиста.

Речь может идти как об аренде в январе с обязательным выкупом, так и о полноценном трансфере за сумму, которая заметно ниже 50 млн евро, запрошенных «Вулвс» летом.

Невеш ранее дал понять, что ему интересен этот трансфер, заявив: «Все футболисты хотят играть за «Барсу». Это один из лучших клубов мира». И у сине-гранатовых есть финансовые возможности приобрести Рубена.

Однако как Хави, так и руководство клуба по-прежнему не определились с игроком, который должен заменить Бускетса. В клубе понимают, что на эту позицию нужен мощный, подвижный и техничный хавбек. идеально подошел бы на эту роль, но хавбек выбрал «Реал».

«Барса» и Мендеш продвинулись в переговорах по Невешу, но окончательного решения нет.

больше всего нравился , но хавбек и недавно продлили контракт до лета 2027 года.

Иные варианты – и из , а также другие игроки, которые летом 2023 года станут свободными агентами – рискованные и дорогостоящие. Кого-то из них клуб может подписать лишь в том случае, если футболисты согласятся адаптировать зарплату под возможности «Барсы».