«Барса» продвинулась в переговорах по Невешу, но Хави и клуб еще не выбрали того, кто заменит Бускетса
Рубен Невеш может перейти в «Барселону» уже в январе.
Каталонцы ищут замену опорному хавбеку Серджи Бускетсу и рассматривают Невеша среди прочих кандидатов.
Агент 25-летнего футболиста сборной Португалии Жорже Мендеш, пользующийся большим влиянием в «Вулверхэмптоне», уже предоставил «Барсе» несколько вариантов подписания футболиста.
Речь может идти как об аренде в январе с обязательным выкупом, так и о полноценном трансфере за сумму, которая заметно ниже 50 млн евро, запрошенных «Вулвс» летом.
Невеш ранее дал понять, что ему интересен этот трансфер, заявив: «Все футболисты хотят играть за «Барсу». Это один из лучших клубов мира». И у сине-гранатовых есть финансовые возможности приобрести Рубена.
Однако как Хави, так и руководство клуба по-прежнему не определились с игроком, который должен заменить Бускетса. В клубе понимают, что на эту позицию нужен мощный, подвижный и техничный хавбек. Орельен Тчуамени идеально подошел бы на эту роль, но хавбек выбрал «Реал».
«Барса» и Мендеш продвинулись в переговорах по Невешу, но окончательного решения нет.
Хави больше всего нравился Мартин Субименди, но хавбек и «Реал Сосьедад» недавно продлили контракт до лета 2027 года.
Иные варианты – Жоржиньо и Нголо Канте из «Челси», а также другие игроки, которые летом 2023 года станут свободными агентами – рискованные и дорогостоящие. Кого-то из них клуб может подписать лишь в том случае, если футболисты согласятся адаптировать зарплату под возможности «Барсы».
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