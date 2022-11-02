Лопетеги близок к назначению в «Вулвс». Команда идет 19-й в АПЛ
«Вулверхэмптон» близок к назначению Хулена Лопетеги на пост главного тренера.
Как сообщает The Telegraph, 56-летний специалист возобновил переговоры с клубом. «Вулверхэмптон» все больше уверен в том, что в ближайшие дни достигнет прорыва в переговорах.
В октябре Лопетеги отказался возглавить «Вулверхэмптон», сославшись на необходимость заботиться об отце, у которого слабое здоровье. Однако теперь тренер сообщил клубу, что готов принять команду.
«Вулвс» надеются, что уже на этой неделе смогут объявить о назначении Лопетеги.
Последним местом работы Лопетеги была «Севилья». Его уволили оттуда в начале октября. Ранее Хулен работал с «Реалом», сборной Испании и «Порту».
Сейчас «Вулверхэмптон» занимает 19-е место в таблице АПЛ, набрав 10 очков в 13 матчах. Хуже выступает лишь «Ноттингем Форест», у которого на очко меньше.
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