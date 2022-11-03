Бельерин о «Барсе» в ЛЧ: «Серия совпадений привела к невыходу из группы. Очень горькое послевкусие»

высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов.

«Мы очень разочарованы. Нам казалось, что мы способны добиться хороших результатов в Лиге чемпионов, но серия совпадений привела к тому, что мы не вышли из группы. У нас осталось очень горькое послевкусие.

Мы по-прежнему участвуем в четырех турнирах и очень хорошо идем в . Нужно побеждать во всех турнирах. Играть за «Барсу» – это ответственность», – сказал защитник каталонского клуба.