Бельерин о «Барсе» в ЛЧ: «Серия совпадений привела к невыходу из группы. Очень горькое послевкусие»
Эктор Бельерин высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов.
«Мы очень разочарованы. Нам казалось, что мы способны добиться хороших результатов в Лиге чемпионов, но серия совпадений привела к тому, что мы не вышли из группы. У нас осталось очень горькое послевкусие.
Мы по-прежнему участвуем в четырех турнирах и очень хорошо идем в Ла Лиге. Нужно побеждать во всех турнирах. Играть за «Барсу» – это ответственность», – сказал защитник каталонского клуба.
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