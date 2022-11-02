«Барселона» пропустила во всех матчах группы ЛЧ. В XXI веке такого не было

пропустила во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

За шесть матчей группового турнира «Барса» пропустила 12 голов – 5 от «Баварии», 4 от и 3 от .

В XXI веке «Барселона» ни разу не пропускала во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов, проводя хотя бы одну игру на ноль. Отметим, что в сезоне-2003/04 «блауграна» в Лиге чемпионов не выступала.

Отметим, что в испанском чемпионате «Барса» играет в обороне более уверенно. За 12 игр команда пропустила 4 мяча (3 из них – в матче с «Реалом», еще один – от «Реал Сосьедад» во 2-м туре).

Каталонский клуб занял третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией» Пльзень и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.