«Барселона» пропустила во всех матчах группы ЛЧ. В XXI веке такого не было

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«Барселона» пропустила во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

За шесть матчей группового турнира «Барса» пропустила 12 голов – 5 от «Баварии», 4 от «Интера» и 3 от «Виктории».

В XXI веке «Барселона» ни разу не пропускала во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов, проводя хотя бы одну игру на ноль. Отметим, что в сезоне-2003/04 «блауграна» в Лиге чемпионов не выступала.

Отметим, что в испанском чемпионате «Барса» играет в обороне более уверенно. За 12 игр Ла Лиги команда Хави пропустила 4 мяча (3 из них – в матче с «Реалом», еще один – от «Реал Сосьедад» во 2-м туре).

Каталонский клуб занял третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией» Пльзень и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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