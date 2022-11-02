Ферран о вылете из ЛЧ: «Мы – «Барса», должны были оказаться в следующем раунде. Но теперь нужно выкладываться по максимуму в ЛЕ»
Ферран Торрес поделился эмоциями от вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.
«Мы в смешанных чувствах. Мы – «Барселона», и мы должны были оказаться в следующем раунде [ЛЧ], но теперь мы в Лиге Европы. Нужно выкладываться по максимуму в Лиге Европы и Ла Лиге, продолжать работать и расти как команда», – сказал вингер «Барселоны».
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