Ферран о вылете из ЛЧ: «Мы – «Барса», должны были оказаться в следующем раунде. Но теперь нужно выкладываться по максимуму в ЛЕ»

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Ферран Торрес поделился эмоциями от вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.

«Мы в смешанных чувствах. Мы – «Барселона», и мы должны были оказаться в следующем раунде [ЛЧ], но теперь мы в Лиге Европы.   Нужно выкладываться по максимуму в Лиге Европы и Ла Лиге, продолжать работать и расти как команда», – сказал вингер «Барселоны».

«Барселона» отправилась не только в Лигу Европы, но и в лигу мемов. Твиттер юморит уже 12 часов

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