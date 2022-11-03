Пеп об 1 команде из Испании в плей-офф ЛЧ: «Это не провал. Они 20-25 лет доминировали в Европе»

Пеп Гвардиола оценил выступление клубов из в Лиге чемпионов.

В плей-офф Лиги чемпионов от Испании выступит только «Реал». и «Севилья» заняли третьи места в группах Лиги чемпионов – весной они сыграют в Лиге Европы. «Атлетико» стал 4-м в группе с «Брюгге», «Порту» и «Байером» и вылетел из еврокубков.

«На протяжении последних 20-25 лет испанские клубы доминировали в Европе. «Барселона», , , «Севилья», «Валенсия» в свое время всегда были здесь. В этом году некоторые из этих клубов не вышли в плей-офф... Таков футбол.

Это не провал. Они пытались, но вылетели. В следующем году они вернутся сильнее.

Лига чемпионов – очень сложный турнир. Мы постоянно об этом говорим. В последние годы мы выходим в плей-офф, но не стоит воспринимать это как должное. Статус клуба не имеет значения в этом турнире.

Лига чемпионов требует многого на коротком временном отрезке. Если ты допускаешь одну или две ошибки, то все будет решаться в последнем туре. В таком случае есть шанс вылететь. Значит ли это, что «Барса», «Ювентус» или «Атлетико» плохи? Ни в коем случае.

Это по-настоящему особенный, очень тяжелый турнир. Есть решения, которые невозможно контролировать, действия, которые от тебя не зависят. Это может привести к вылету», – сказал тренер после победы над «Севильей» (3:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.