Хави: «Выход в плей-офф ЛЧ был в наших руках, но мы не воспользовались шансами. «Барса» – претендент на победу в ЛЕ»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал оценку выступлению команды в Лиге чемпионов.

Каталонский клуб обыграл «Викторию» Пльзень в 6-м туре группового этапа (4:2) и занял 3-е место в группе C, набрав 7 очков. Весной «Барса» выступит в плей-офф .

– Как вы оцениваете эту Лигу чемпионов, которая для «Барсы» уже закончилась?

– Оценка отрицательная. Выход в плей-офф был в наших руках. Но мы не воспользовались своими шансами. «Бавария» и «Интер» это сделали. Мы не смогли победить ни в Мюнхене, ни в Милане… Такой итог я подвожу.

– Является ли «Барса» фаворитом Лиги Европы?

– Я бы сказал, что мы являемся претендентами на победу в Лиге Европы. Впереди очень хорошая Лига Европы, и «Барса» – претендент на победу, который будет бороться и добиваться ее.

– Что вы думаете о матче?

– В первом тайме у нас все было хорошо. Тем не менее, мы предоставили сопернику больше возможностей, чем обычно. Мы больше, чем обычно, претерпевали трудности в обороне, особенно при пропущенных мячах… В атаке у нас все было хорошо, – сказал .