Джейми Каррагер: «Если бы мне, как фанату «Ливерпуля», предложили место в топ-4, я бы оторвал его с руками. Но я думаю, что он все равно попадет туда»
Джейми Каррагер спрогнозировал, какие команды попадут в топ-4 АПЛ по итогам сезона.
«Я думаю, что команды из Северного Лондона попадут туда, я правда в это верю, мне нравится смотреть «Арсенал», он был практически моей любимой командой в этом сезоне.
Я думаю, что «Ливерпуль» попадет туда, опередив «Челси» и уступив клубам из северного Лондона наряду с «Ман Сити». Но я думаю, что борьба будет идти до последнего момента. И если бы вы предложили мне, как болельщику «Ливерпуля», место в топ-4, я бы оторвал его с руками, потому что [«Ливерпуль»] запросто может закончить сезон шестым.
Но я действительно думаю, что «Ливерпуль» все равно попадет [в топ-4], потому что я считаю, что во второй половине сезона мы увидим старый «Ливерпуль», – сказал бывший защитник «красных».
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