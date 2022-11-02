Джейми Каррагер: «Если бы мне, как фанату «Ливерпуля», предложили место в топ-4, я бы оторвал его с руками. Но я думаю, что он все равно попадет туда»

спрогнозировал, какие команды попадут в топ-4 по итогам сезона.

«Я думаю, что команды из Северного Лондона попадут туда, я правда в это верю, мне нравится смотреть , он был практически моей любимой командой в этом сезоне.

Я думаю, что «Ливерпуль» попадет туда, опередив «Челси» и уступив клубам из северного Лондона наряду с . Но я думаю, что борьба будет идти до последнего момента. И если бы вы предложили мне, как болельщику , место в топ-4, я бы оторвал его с руками, потому что [«Ливерпуль»] запросто может закончить сезон шестым.

Но я действительно думаю, что «Ливерпуль» все равно попадет [в топ-4], потому что я считаю, что во второй половине сезона мы увидим старый «Ливерпуль», – сказал бывший защитник «красных».