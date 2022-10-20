Гендиректор Суперлиги готов вести переговоры с клубами АПЛ: «Ожидаю, что интерес будет»

Генеральный директор Суперлиги допускает проведение переговоров с клубами .

, , «Манчестер Сити», , и «Тоттенхэм» входили в число организаторов проекта, однако отказались от участия в первые дни после объявления о его создании.

«Мы делаем добровольное предложение поговорить. Если кто-то закрывает двери, то, конечно, я не смогу с ним общаться, но я ожидаю, что интерес будет проявлен, а важные клубы захотят обсудить ситуацию.

Есть целый ряд клубов, сохраняющих интерес и продолжающих предлагать решения, несмотря на критику. Эти клубы возвращаются, выслушивают нас, выносят что-то новое для себя и подключаются к диалогу», – сказал Бернд Райхарт.