Оуэн о топ-4 АПЛ: «Сити», «Челси», «Арсенал». Разрываюсь между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем»
Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн назвал фаворитов в борьбе за места в топ-4 АПЛ.
«Выбрать четверку тяжело. Конечно, туда попадет «Манчестер Сити». Думаю, «Челси» тоже. И «Арсенал». Сложно не включить кого-то из них.
Но между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» я разрываюсь. Я назову «Ливерпуль», однако как можно проигнорировать «шпор», когда они настолько хороши?
У «Манчестер Юнайтед» есть хорошие шансы. Но какая-то большая команда, которую все ждали в четверке, непременно не попадет в нее в этом сезоне.
Думаю, «Ливерпуль» все еще в числе элитных команд. Даже несмотря на то, что «Арсенал» отлично начал сезон и опережает «Ливерпуль» очков на десять, я все еще думаю, что «Сити» и мерсисайдцы – две ведущие команды Европы.
Так что мне сложно выбрать. Я остановлюсь на том, что «Тоттенхэм» и «МЮ» в четверку не попадут», – сказал Оуэн AceOdds.
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