Оуэн о топ-4 АПЛ: «Сити», «Челси», «Арсенал». Разрываюсь между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем»

Бывший форвард Майкл Оуэн назвал фаворитов в борьбе за места в топ-4 .

«Выбрать четверку тяжело. Конечно, туда попадет «Манчестер Сити». Думаю, тоже. И «Арсенал». Сложно не включить кого-то из них.

Но между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» я разрываюсь. Я назову «Ливерпуль», однако как можно проигнорировать «шпор», когда они настолько хороши?

У есть хорошие шансы. Но какая-то большая команда, которую все ждали в четверке, непременно не попадет в нее в этом сезоне.

Думаю, «Ливерпуль» все еще в числе элитных команд. Даже несмотря на то, что отлично начал сезон и опережает «Ливерпуль» очков на десять, я все еще думаю, что «Сити» и мерсисайдцы – две ведущие команды Европы.

Так что мне сложно выбрать. Я остановлюсь на том, что «Тоттенхэм» и «МЮ» в четверку не попадут», – сказал Оуэн AceOdds.