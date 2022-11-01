«Порту» выиграл группу ЛЧ, «Брюгге» – 2-й, «Байер» сыграет в ЛЕ, «Атлетико» – 4-й
Определилось положение команд в группе B Лиги чемпионов.
В 6-м туре группового этапа «Атлетико» проиграл «Порту» (1:2), «Брюгге» сыграл вничью с «Байером» (0:0).
Первое место в группе занял «Порту», набравший 12 очков, второе – «Брюгге» (11), третье – «Байер» (5), четвертое – «Атлетико» (5).
«Порту» и «Брюгге» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Байер» – в стыковых матчах Лиги Европы, а «Атлетико» вылетел из еврокубков.
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