Симеоне хочет выиграть ЛЧ с «Атлетико»: «Продолжу настаивать на этом, пока буду работать с клубом»
Диего Симеоне заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «Атлетико».
«Несомненно, Лига чемпионов давит на меня, ведь я знаю, что один финал мы проиграли по пенальти, а другой – на 93-й минуте. Но я очень нацелен на это.
Продолжу настаивать на победе в Лиге чемпионов до тех пор, пока буду иметь возможность работать с этим клубом. Нам ее не хватает», – сказал тренер «Атлетико».
При Симеоне мадридский клуб выходил в финал Лиги чемпионов дважды: в сезонах-2013/14 и 2015/16. Оба раза «Атлетико» уступил «Реалу».
В этом сезоне «рохибланкос» не вышли в плей-офф Лиги чемпионов из группы с «Брюгге», «Порту» и «Байером».
Сообщалось, что «Атлетико» готов продлить контракт с Симеоне до 2026 года.
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