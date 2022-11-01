Президент «Атлетико»: «Не понимаю критику Симеоне, много хорошего было за 12 лет. Хотим запятнать целую страницу? У нас отличный тренер»

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Энрике Сересо Футбол

Президент «Атлетико» ответил на вопрос о том, понимает ли критику тренера Диего Симеоне.

«Не понимаю. Совсем нет. Мы не очень хорошо начали этот сезон. Мы попали в сложную ситуацию.

К сожалению, многое пошло не так, но за последние 12 лет было много хорошего. Мы хотим запятнать целую страницу? Нужно поступать так, как мы считаем правильным.

Сейчас нужно постараться попасть в Лигу Европы. У нас отличная команда и отличный тренер. 

Жизнь продолжится, если мы не продолжим играть в еврокубках. У нас будут другие задачи. Ла Лига, Кубок Испании», – заявил Энрике Сересо.

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