Анатолий Бышовец: «Зенит» напоминает мне клуб АПЛ, имеющий два равноценных состава. Семак – лучший тренер России»
Анатолий Бышовец назвал Сергея Семака лучшим тренером России.
«Сегодняшний «Зенит» – это команда, которая напоминает мне клуб АПЛ, имеющий два равноценных состава. У петербуржцев в резерве есть игроки национальной сборной: Ерохин, Сутормин, Мостовой.
При этом, уровень игры, стиль, организация – все это лежит в основном на иностранцах. В этом Юрий Гаврилов прав. Но сегодня мы наблюдаем такую же картину в ЦСКА, «Спартаке».
Что касается критерия, по которому определяется лучший тренер, то это, конечно, результат. И Семак достигает этого результата – впрочем, как и все его предшественники. Он лучший тренер России, альтернативы ему нет.
Карпин? У него ограничены возможности: потенциал «Ростова» несравним с зенитовским, ведь он во многом определяется финансовыми возможностями. Также класс тренера можно определять результатами в еврокубках, но сейчас мы совершенно не можем использовать этот критерий», – сказал бывший тренер сборной России.
Гаврилов о Семаке: «Он не хороший тренер, кого он воспитал? Выигрывает чемпионства за счет привезенных игроков»
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