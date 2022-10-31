Валерий Газзаев: «Семак – лучший тренер РПЛ. Полное превосходство «Зенита» по всем показателям»

Теги Зенит Сергей Семак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Футбол

Валерий Газзаев назвал Сергея Семака лучшим тренером Мир РПЛ.

«Зенит» выиграл первый круг чемпионата России, набрав 39 очков в 15 матчах.

Команда лидирует в турнирной таблице с отрывом в семь очков от второго места. В активе питерцев 44 забитых мяча и 5 пропущенных голов.

– Лучший тренер РПЛ сейчас – Сергей Семак. Лучший всегда тот, чья команда идет на первом месте. По всем показателям мы видим полное превосходство «Зенита».

– В чем феномен Семака?

– Самое главное качество тренера, которое я хочу отметить – умение работать с людьми и управлять командой.

У Семака, у которого почти два равноценных состава, это умение есть. Создать высокий победный эмоциональный тонус – это очень важная задача, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Фонтан рекордов «Зенита» в 1-м круге: голы, разница мячей, очки (столько же было при Спаллетти) и надежная оборона

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