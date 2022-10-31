Валерий Газзаев: «Семак – лучший тренер РПЛ. Полное превосходство «Зенита» по всем показателям»
Валерий Газзаев назвал Сергея Семака лучшим тренером Мир РПЛ.
«Зенит» выиграл первый круг чемпионата России, набрав 39 очков в 15 матчах.
Команда лидирует в турнирной таблице с отрывом в семь очков от второго места. В активе питерцев 44 забитых мяча и 5 пропущенных голов.
– Лучший тренер РПЛ сейчас – Сергей Семак. Лучший всегда тот, чья команда идет на первом месте. По всем показателям мы видим полное превосходство «Зенита».
– В чем феномен Семака?
– Самое главное качество тренера, которое я хочу отметить – умение работать с людьми и управлять командой.
У Семака, у которого почти два равноценных состава, это умение есть. Создать высокий победный эмоциональный тонус – это очень важная задача, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
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