Солари об 1:0 с «Оренбургом»: «Одна из худших игр «Спартака». Мы должны играть лучше»
Пабло Солари назвал игру с «Оренбургом» одной из худших.
«Спартак» победил в матче 13-го тура Мир РПЛ со счетом 1:0.
«Рад победе. Нам нужны были эти три очка. Первый тайм? Станкович был недоволен тем, как мы выполняли план на игру.
Конечно, считаю, что это одна из худших наших игр. Мы должны играть лучше», – сказал форвард «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
