Александр Тихонов: «Дзюба – лентяй, как и большинство российских футболистов. Поэтому он и не может заиграть в Турции»

Александр Тихонов назвал лентяем.

«Дзюба – лентяй, как и большинство российских футболистов. Поэтому он и не может заиграть в Турции.

Я еще до его отъезда говорил, что со своим отношением к тренировочному процессу он там играть не будет. В Турции совершенно другой футбол, там дурака валять никто не даст.

Дзюбе тяжело справляться с этими нагрузками, этот темп не для него. Отстоять со своим ростом около штрафной соперника там не дадут, надо двигаться, бороться за мяч.

Так что Артему нужно было вовремя закончить карьеру, а не уезжать без желания впахивать. Таковы правила игры: ты либо тренируешься, пытаешься стать лучше, либо уходишь.

Вернется ли Дзюба в ? А толку? Куда его взять-то?» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Напомним, что Дзюба дважды подряд не попал в заявку на игру чемпионата Турции. Он пропускает 6-й из 7 последних матчей в лиге.