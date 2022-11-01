Александр Тихонов: «Дзюба – лентяй, как и большинство российских футболистов. Поэтому он и не может заиграть в Турции»
Александр Тихонов назвал Артема Дзюбу лентяем.
«Дзюба – лентяй, как и большинство российских футболистов. Поэтому он и не может заиграть в Турции.
Я еще до его отъезда говорил, что со своим отношением к тренировочному процессу он там играть не будет. В Турции совершенно другой футбол, там дурака валять никто не даст.
Дзюбе тяжело справляться с этими нагрузками, этот темп не для него. Отстоять со своим ростом около штрафной соперника там не дадут, надо двигаться, бороться за мяч.
Так что Артему нужно было вовремя закончить карьеру, а не уезжать без желания впахивать. Таковы правила игры: ты либо тренируешься, пытаешься стать лучше, либо уходишь.
Вернется ли Дзюба в РПЛ? А толку? Куда его взять-то?» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Напомним, что Дзюба дважды подряд не попал в заявку «Адана Демирспор» на игру чемпионата Турции. Он пропускает 6-й из 7 последних матчей в лиге.
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