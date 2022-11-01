В «Барселоне» думают о подписании полузащитника .

Каталонцы, как и год назад, внимательно следят за рынком свободных агентов и рассматривают вариант с 26-летним испанским хавбеком, контракт которого рассчитан до лета 2023 года.

Внутри клуба ведутся дискуссии на тему целесообразности приглашения Асенсио. В его пользу говорят несколько факторов – минимальные затраты на трансфер, приемлемый возраст, медийная составляющая футболиста сборной Испании, а также возможность увести игрока у принципиального соперника.

Также в клубе понимают, что Асенсио обладает отличным ударом и может поражать ворота соперников со средней и дальней дистанции, чего порой не хватает каталонцам, когда не удается взломать оборону соперника. Кроме того, у , агенты Марко, отличные отношения с президентом «Барсы» .

В то же время в «Барселоне» понимают, что на трансферном рынке у клуба есть другие приоритеты, и усиление атаки не рассматривается в первую очередь. Сине-гранатовые думают о подписании опорника на замену Серджи Бускетсу, правого защитника и, возможно, «девятки» на подмену Роберту Левандовскому.

Отметим, ранее сообщалось, что «Реал» не рассматривает продление контракта с Асенсио, но сейчас клуб изменил позицию и приветствовал бы продление сотрудничества.