Асенсио не исключил переход в «Барсу»: «Не знаю. Через 7 месяцев я могу перейти в любой клуб»

Вингер не исключает, что перейдет в «Барселону» в будущем.

– Если честно, я не знаю, хочет ли «Барса» меня подписать. На меня выходили многие другие клубы такого масштаба.

– Ваш переход в «Барселону» в будущем исключен?

– Я не думал об этом и не оценивал этот вариант. Вокруг меня много слухов, разговоров, и это нормально. Через семь месяцев я могу подписать контракт с любым клубом. Многие команды выходят на меня, а в будущем они будут делать еще более конкретные предложения, и это нормально.

– Вы из тех, кто может сказать, что никогда не будет играть за «Барсу»?

– Я не думал об этом. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, – сказал Асенсио.

Сообщалось, что следит за 26-летним игроком и может подписать его бесплатно летом.

В этом сезоне испанец вышел на поле в четырех матчах «Реала», проведя на поле в сумме 47 минут. За это время он забил один гол.

Полную статистику Асенсио, который выступает за «Реал» с 2015 года, можно найти здесь.