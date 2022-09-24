«Ювентус» хочет подписать Асенсио. «Милан» тоже интересуется хавбеком «Реала»

Марко Асенсио может перейти в «Ювентус».
Туринский клуб следит за ситуацией с контрактом полузащитника «Реала», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Соглашение 26-летнего испанца рассчитано до конца этого сезона, и мадридцы не планируют его продлевать.
«Юве» привлекает возможность подписать игрока бесплатно следующим летом. Интерес к испанцу также проявляет «Милан».
Ранее сообщалось, что в подписании Асенсио заинтересована «Барселона».
В нынешнем сезоне Ла Лиги Марко провел 2 матча. Его статистика – здесь.