«Ювентус» хочет подписать Асенсио. «Милан» тоже интересуется хавбеком «Реала»

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Марко Асенсио может перейти в «Ювентус»

Туринский клуб следит за ситуацией с контрактом полузащитника «Реала», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Соглашение 26-летнего испанца рассчитано до конца этого сезона, и мадридцы не планируют его продлевать. 

«Юве» привлекает возможность подписать игрока бесплатно следующим летом. Интерес к испанцу также проявляет «Милан». 

Ранее сообщалось, что в подписании Асенсио заинтересована «Барселона». 

В нынешнем сезоне Ла Лиги Марко провел 2 матча. Его статистика – здесь

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