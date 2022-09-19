«Барса» следит за Асенсио и может подписать его свободным агентом. Контракт хавбека с «Реалом» – до конца сезона

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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Барселону». 

Каталонский клуб следит за 26-летним футболистом, сообщает Mundo Deportivo.

В клубе приняли во внимание его уровень, возраст и универсальность. В «Барселоне» Марко считают зрелым игроком, у которого впереди долгая карьера. 

Контракт Асенсио с «Реалом» рассчитан до конца этого сезона, и «Барселона» рассматривает вариант с подписанием игрока, если тот не продлит соглашение с мадридцами. У Жорже Мендеша, агента футболиста, хорошие отношения с руководством «Барсы». 

В текущем сезоне Асенсио провел 4 матча за «Реал» – по два в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Его статистику можно найти здесь

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