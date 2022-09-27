Асенсио и Мариано уйдут из «Реала» бесплатно летом. С Кроосом и Бензема продлят контракты

Из уйдет Марко Асенсио, а и Тони Кроос, вероятно, останутся в клубе.

Контракты 7 из 23 игроков команды истекают летом 2023 года. В связи с этим «Реал» планирует в ближайшее время заняться подписанием новых контрактов с игроками.

Футболисты с истекающими контракты оказались в различных ситуациях. Если Карим Бензема, и могут практически самостоятельно решать, подписывать ли новое соглашение, то другие игроки находятся в ином положении. Как отмечается, продление контрактов с Бензема и Кроосом практически гарантировано.

Как пишет As, точно в «Реале» не останутся полузащитник и нападающий Мариано Диас.

Переговоры с Начо о продлении контракта на сезон уже идут. Вопрос о будущем Дани Себальоса еще не решен – «Реал» пока не предложил ему новое соглашение.