Окружение Асенсио утверждает, что у Марко не было контактов с «Барсой». Хавбек хочет остаться в «Реале» и отказал 12 клубам летом

хочет остаться в .

Сообщалось, что полузащитником интересуется . Позднее появилась информация о том, что игрок и каталонский клуб договорились о подписании контракта на 4 года.

Однако источники из окружения хавбека утверждают, что у Марко не было контактов с «Барселоной», а единственное, о чем он думает, – это игра за «Реал» и участие в чемпионате мира.

Также сообщается, что летом футболист отклонил предложения 12 клубов из разных стран, поскольку хотел остаться в мадридской команде.

Изначально он попросил агента Жорже Мендеша изучить варианты с возможным переходом, но, узнав, что Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ», а не перейдет в «Реал», Асенсио принял решение остаться в «Мадриде». Он посчитал, что у него будет больше шансов стать игроком стартового состава.

Контракт Асенсио с «Реалом» действует до конца этого сезона, и переговоров о продлении не было. Боссы «Мадрида» не планируют сохранять игрока.

Тем не менее хавбек намерен переломить сложившуюся ситуацию и воспользоваться выступлением на ЧМ-2022, чтобы изменить мнение руководства клуба.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь.