Нагельсманн не удивлен, что «Интер» опередил «Барсу»: «У них очень хорошие составы, все решили детали. В ЛЧ нельзя оступаться»

Главный тренер «Баварии» высказался о предстоящем матче с .

Команды встретятся в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 1 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Завтра мы проведем ротацию, потому что некоторые игроки устали. Мы хотим выиграть матч, и у нас еще впереди важные игры в Бундеслиге. У других игроков будет шанс проявить себя завтра. Было бы очень хорошо набрать 18 очков в группе».

Удивлен ли он, что «Интер» опередил «Барселону»

«У «Интера» очень хороший состав, как и у «Барселоны». Все решили детали. В Лиге чемпионов нельзя оступаться. У «Интера» сильная команда и хорошие техничные игроки. Так что для меня это не было неожиданностью».

О Симоне Индзаги

«Интер» играет в футбол, который приятно смотреть. Нам было нелегко в первом матче, хотя мы заслужили победу. Это, безусловно, заслуга Индзаги. Приятно, что он на 11 лет старше [меня] и до сих пор считается молодым в Италии», – сказал Нагельсманн.