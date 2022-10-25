Юлиан Нагельсманн: «Барселона» – одна из лучших команд Европы, и завтра мы это увидим»

Главный тренер «Баварии» высказался перед матчам с «Барселоной».

Команды встретятся в 5-м туре группового этапа чемпионов 26 октября.

– У «Барселоны» было много моментов в первом тайме первого матча. А мы использовали первый же свой опасный момент.

Во втором тайме мы были хороши. Матч состоял из совершенно разных половин.

Мы не в полной мере понимаем, с какой «Барсой» столкнемся завтра. В матче против «Атлетика» она была ориентирована на контроль мяча. Я могу представить, что завтра она выйдет с двумя «шестерками», чтобы лучше контролировать игру. Но это станет понятно лишь завтра.

Сейчас у «Барселоны» мы видим многое из того, что присутствовало в наиболее успешные периоды: очень хороший контрпрессинг, множество новых игроков, подходящих философии клуба. Это определенно одна из лучших команд Европы. И завтра, я уверен, мы это увидим.

– Кого вы хотели бы видеть в плей-офф – «Барселону» или «Интер»?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Без разницы. Для меня главное – наш выход, причем с первого места. Остальное значения не имеет, – сказал Нагельсманн.