Нагельсманн об уходе Левандовского в «Барсу»: «У «Баварии» больше голов и моментов, чем год назад»
Юлиан Нагельсманн высказался о Роберте Левандовском, перешедшем из «Баварии» в «Барселону».
«Я вижу, что он много забивает в новой команде, и я думаю, что там очень рады его подписанию.
Мы без него хорошо начали сезон, потом столкнулись с непродолжительным периодом слабости, когда нам не удавалось реализовывать моменты.
Однако на данный момент мы забили больше, чем в прошлом сезоне, и имели больше голевых шансов.
Левандовски доволен – и мы довольны. Я всегда рад, когда рады мои бывшие игроки», – заявил главный тренер «Баварии».
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