Нагельсманн об уходе Левандовского в «Барсу»: «У «Баварии» больше голов и моментов, чем год назад»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн высказался о Роберте Левандовском, перешедшем из «Баварии» в «Барселону».

«Я вижу, что он много забивает в новой команде, и я думаю, что там очень рады его подписанию.

Мы без него хорошо начали сезон, потом столкнулись с непродолжительным периодом слабости, когда нам не удавалось реализовывать моменты.

Однако на данный момент мы забили больше, чем в прошлом сезоне, и имели больше голевых шансов.

Левандовски доволен – и мы довольны. Я всегда рад, когда рады мои бывшие игроки», – заявил главный тренер «Баварии».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные