Нагельсманн об уходе Левандовского в «Барсу»: «У «Баварии» больше голов и моментов, чем год назад»

высказался о , перешедшем из «Баварии» в «Барселону».

«Я вижу, что он много забивает в новой команде, и я думаю, что там очень рады его подписанию.

Мы без него хорошо начали сезон, потом столкнулись с непродолжительным периодом слабости, когда нам не удавалось реализовывать моменты.

Однако на данный момент мы забили больше, чем в прошлом сезоне, и имели больше голевых шансов.

Левандовски доволен – и мы довольны. Я всегда рад, когда рады мои бывшие игроки», – заявил главный тренер «Баварии».