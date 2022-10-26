Мане, Гнабри, Шупо-Мотинг, Ульрайх, де Лигт и Горетцка – в старте «Баварии» на матч с «Барселоной»
Стал известен стартовый состав «Баварии» на выездной матч Лиги чемпионов с «Барселоной».
Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн выбрал следующих футболистов:
Вратарь: Свен Ульрайх;
Защитники: Нуссаир Мазрауи, Дайо Упамекано, Маттейс де Лигт, Альфонсо Дэвис;
Полузащитники: Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Садьо Мане, Джамал Мусиала, Серж Гнабри;
Нападающий: Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
«Барселона» – «Бавария». Мане и Левандовски в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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