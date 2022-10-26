Мане, Гнабри, Шупо-Мотинг, Ульрайх, де Лигт и Горетцка – в старте «Баварии» на матч с «Барселоной»

Стал известен стартовый состав «Баварии» на выездной матч чемпионов с «Барселоной».

Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн выбрал следующих футболистов:

Вратарь: Свен Ульрайх;

Защитники: Нуссаир Мазрауи, Дайо Упамекано, Маттейс де Лигт, ;

Полузащитники: Леон Горетцка, , , Джамал Мусиала, ;

Нападающий: Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

«Барселона» – «Бавария». Мане и Левандовски в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00