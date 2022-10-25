Хави рассказал, что игроки «Барсы» вместе посмотрят матч «Интер» – «Виктория» в раздевалке перед игрой с «Баварией»

Игроки «Барселоны» вместе посмотрят матч и «Виктории» в Лиге чемпионов.

Об этом рассказал главный тренер каталонского клуба .

Впервые в этом сезоне тренер «Барсы» изменит привычный график команды перед домашним матчем в Лиге чемпионов. Вместо того, чтобы днем собраться в отеле, как это происходит обычно, команда встретится прямо на «Камп Ноу» за два часа до игры.

«Мы все вместе посмотрим матч в раздевалке. Наша цель – провести хорошую игру и получить приятные эмоции вне зависимости от того, что случится в Милане. Мы должны показать, что способны конкурировать с такими командами», – сказал Хави.

Напомним, что «Барселона» близка к вылету в Лигу Европы. Это произойдет, если «Интер» победит «Викторию» Пльзень в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч «Интера» и состоится завтра и начнется в 19:45 по московскому времени. сыграет с «Баварией» в 22:00 по Москве.