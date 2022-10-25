Хави рассказал, что игроки «Барсы» вместе посмотрят матч «Интер» – «Виктория» в раздевалке перед игрой с «Баварией»

Теги Бавария Интер бундеслига Германия Барселона Хави высшая лига Чехия Виктория Пльзень серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Игроки «Барселоны» вместе посмотрят матч «Интера» и «Виктории» в Лиге чемпионов.

Об этом рассказал главный тренер каталонского клуба Хави

Впервые в этом сезоне тренер «Барсы» изменит привычный график команды перед домашним матчем в Лиге чемпионов. Вместо того, чтобы днем собраться в отеле, как это происходит обычно, команда встретится прямо на «Камп Ноу» за два часа до игры.

«Мы все вместе посмотрим матч в раздевалке. Наша цель – провести хорошую игру и получить приятные эмоции вне зависимости от того, что случится в Милане. Мы должны показать, что способны конкурировать с такими командами», – сказал Хави.

Напомним, что «Барселона» близка к вылету в Лигу Европы. Это произойдет, если «Интер» победит «Викторию» Пльзень в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч «Интера» и «Виктории» состоится завтра и начнется в 19:45 по московскому времени. «Барселона» сыграет с «Баварией» в 22:00 по Москве.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные