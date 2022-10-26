«Бавария» выиграла 12 матчей подряд в группе ЛЧ – это рекорд турнира. Дальше – игра с «Интером»
«Бавария» продлила рекордную серию побед на групповом этапе Лиги чемпионов.
В 5-м туре групповой стадии мюнхенская команда в гостях обыграла «Барселону» (3:0).
Эта победа стала для «Баварии» 12-й подряд в группе. Команда не теряет очки с 1 декабря 2020 года, после ничьей с «Атлетико» (1:1).
В том же году была победа над «Локомотивом» (2:0). В 2021-м баварцы выиграл все 6 матчей в группе, а в нынешнем розыгрыше турнира у команды тренера Юлиана Нагельсманна уже 5 побед подряд.
Дальше – матч с «Интером» на своем поле 1 ноября.
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