Сергей Семак: «Не только у «Зенита» легионеры играют ведущую роль. В «Спартаке» Промес – почти полкоманды, в ЦСКА – Карраскаль, Медина»

высказался об идее провести матч между сборными России и легионеров .

– Недавно прозвучала идея о проведении матча между сборной России и сборной легионеров Премьер-лиги. В вашем клубе очень много легионеров, «Зенит» – та команда, где они играют очень важную роль, при этом не все играют в своих национальных сборных. Как бы вы отнеслись к предложению возглавить такую сборную легионеров в матче против сборной России?

– Это вопрос сложный, но посмотреть такой матч мне было бы достаточно интересно. Не только у нас легионеры играют ведущую роль – посмотрите на : Карраскаль, Медина, в «Спартаке» Промес – практически полкоманды сейчас.

Иностранцы приходят, они добавляют уровня и качества, а наши игроки подтягиваются. Это вопрос нормальной конкуренции. Если наши игроки будут выделяться своим уровнем...

Думаю, у руководства тоже нет мыслей о том, чтобы пригласить иностранного вратаря, потому что там есть Сафонов, который является одним из лучших в чемпионате. Есть Сперцян, который тоже один из лучших, и не надо на эту позицию иностранца, потому что конкуренцию, которая есть, он может выиграть у других игроков.

Это хорошо, и сильные россияне в любом случае играют. А тем, кто не играет, нужно расти и двигаться вперед, чтобы составлять реальную конкуренцию иностранным игрокам. Это здорово, когда есть возможность конкурировать с сильными игроками для того, чтобы расти.

– Если бы вам предложили выйти на тренерском мостике команды легионеров, как бы вы отнеслись? Видите ли вы в этом что-то новое для себя?

– Нет, кроме интересной вывески я ничего не вижу.

Работа тренера сборной – это другое. Что там можно наиграть или сделать что-то в глобальном смысле, когда команда соберется на два-три дня? Между работой тренера сборной и клуба – большое отличие.

Кроме вывески, глобальных плюсов в таком матче с точки зрения тренерского роста найти сложно.

– Если будет еще один ретро-матч «Зенита» и , на поле выйдете?

– Нет. Я с удовольствием посмотрю такой матч, что я уже делал неоднократно, – сказал главный тренер «Зенита».

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