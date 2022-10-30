«Зенит» забил больше всех голов (44) и пропустил меньше всех (5) в 1-м круге Мир РПЛ. «Спартак» – 2-й по забитым мячам

больше всех забил и меньше всех пропустил в первом круге Мир .

Питерский клуб победил «Краснодар» (1:0) на выезде в матче 15-го тура чемпионата России.

По итогам первого тура команда тренера забила больше всех голов (44) и пропустила меньше всех (5).

Второе место по забитым мячам занимает (37), третье – (30). По пропущенным голам вторым идет (15), третьим – «Спартак» (16). Больше всех пропустили и (по 34 гола).

«Зенит» выиграл первый круг Мир РПЛ, набрав 39 очков, одержав 12 побед и 3 раза сыграв вничью.

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