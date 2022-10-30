«Зенит» забил больше всех голов (44) и пропустил меньше всех (5) в 1-м круге Мир РПЛ. «Спартак» – 2-й по забитым мячам

Теги Спартак ЦСКА Зенит Химки Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Оренбург Футбол

«Зенит» больше всех забил и меньше всех пропустил в первом круге Мир РПЛ.

Питерский клуб победил «Краснодар» (1:0) на выезде в матче 15-го тура чемпионата России.

По итогам первого тура команда тренера Сергея Семака забила больше всех голов (44) и пропустила меньше всех (5).

Второе место по забитым мячам занимает «Спартак» (37), третье – «Динамо» (30). По пропущенным голам вторым идет ЦСКА (15), третьим – «Спартак» (16). Больше всех пропустили «Оренбург» и «Химки» (по 34 гола).

«Зенит» выиграл первый круг Мир РПЛ, набрав 39 очков, одержав 12 побед и 3 раза сыграв вничью.

Сыграли полсезона: «Зенит» в мощнейшем отрыве, «Спартак» взлетел, «Локо» и «Сочи» пикируют

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные