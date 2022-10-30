Семак об 1:0 с «Краснодаром»: «Интересная и заслуженная победа «Зенита». У Кузяева железные нервы»

Главный тренер Сергей Семак подвел итоги матча с (1:0) в Мир .

– Ожидаемо сложный матч. Всегда матчи тут проходят непросто, полный стадион болельщиков. Для «Краснодара» мы – это раздражитель.

Ребята хотели показать все, на что способны. Что касается игры нашей команды, надежно смотрелись весь матч. В атаке первый тайм играли неостро, адаптировались к полю, во втором тайме прибавили.

Доволен игрой полностью, создали много моментов, жалко, что не забили раньше. Победа интересная и абсолютно заслуженная.

Первый круг завершили. Теперь еще два матча второго круга и игры на Кубок, будем этим заниматься.

– Почему в перерыве был заменен Нуралы Алип и почему решили именно его выпустить в старте?

– Это был абсолютно правильный выбор. Дима Чистяков не тренировался, он с температурой был, провел одну тренировку на неделе. При необходимости он был готов выйти, а Нурали был на карточке после первого тайма. Фол в концовке мог его выбить из колеи, хотя он смотрелся неплохо.

Я думаю, мы обезопасили себя от получения, не дай бог, второй карточки.

– Далер Кузяев сказал, что ваши слова в перерыве стали для команды переломными.

– Мы хотели немного в другой футбол играть во втором тайме, добавлять. Это не так просто, все живые люди, и каждую игру выдавать оптимальный матч сложно. Но качеством игры я доволен – и результатом тоже.

Прекрасные моменты были и у , и у Вани Сергеева, и у Далера. Главное, что мы создаем, а реализация будет иногда выше, иногда ниже.

– Кузяев реализовал 11‑метровый удар. Он сказал, что перед матчем было обозначено, кто будет бить пенальти. Почему решили выбрать именно Кузяева?

– Потому что его хорошо знает. Была интересная дуэль, посмотреть, кто лучше друг друга знает. Матвей угадал, но Далер дотерпел своей манерой исполнения. Лицо белеет, а состояние у него не меняется абсолютно, человек с железными нервами, – сказал Семак.