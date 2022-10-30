Семак об 1:0 с «Краснодаром»: «Интересная и заслуженная победа «Зенита». У Кузяева железные нервы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Краснодаром» (1:0) в Мир РПЛ.
– Ожидаемо сложный матч. Всегда матчи тут проходят непросто, полный стадион болельщиков. Для «Краснодара» мы – это раздражитель.
Ребята хотели показать все, на что способны. Что касается игры нашей команды, надежно смотрелись весь матч. В атаке первый тайм играли неостро, адаптировались к полю, во втором тайме прибавили.
Доволен игрой полностью, создали много моментов, жалко, что не забили раньше. Победа интересная и абсолютно заслуженная.
Первый круг завершили. Теперь еще два матча второго круга и игры на Кубок, будем этим заниматься.
– Почему в перерыве был заменен Нуралы Алип и почему решили именно его выпустить в старте?
– Это был абсолютно правильный выбор. Дима Чистяков не тренировался, он с температурой был, провел одну тренировку на неделе. При необходимости он был готов выйти, а Нурали был на карточке после первого тайма. Фол в концовке мог его выбить из колеи, хотя он смотрелся неплохо.
Я думаю, мы обезопасили себя от получения, не дай бог, второй карточки.
– Далер Кузяев сказал, что ваши слова в перерыве стали для команды переломными.
– Мы хотели немного в другой футбол играть во втором тайме, добавлять. Это не так просто, все живые люди, и каждую игру выдавать оптимальный матч сложно. Но качеством игры я доволен – и результатом тоже.
Прекрасные моменты были и у Малкома, и у Вани Сергеева, и у Далера. Главное, что мы создаем, а реализация будет иногда выше, иногда ниже.
– Кузяев реализовал 11‑метровый удар. Он сказал, что перед матчем было обозначено, кто будет бить пенальти. Почему решили выбрать именно Кузяева?
– Потому что Матвей Сафонов его хорошо знает. Была интересная дуэль, посмотреть, кто лучше друг друга знает. Матвей угадал, но Далер дотерпел своей манерой исполнения. Лицо белеет, а состояние у него не меняется абсолютно, человек с железными нервами, – сказал Семак.
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