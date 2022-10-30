«Зенит» установил рекорд по голам в первом круге. Кроме питерцев, только «Динамо» и «Локомотив» проходили круг без поражений
Только трем клубам, помимо «Зенита», удавалось ни разу не проиграть в первом круге.
Питерцы прошли первый круг без единого поражения. За всю историю чемпионата России подобное удавалось трем командам: московскому «Динамо» в 1994-м, «Локомотиву» в 2005-м и «Зениту» в 2010-м.
«Зенит» повторил свой лучший старт в чемпионате России: 39 очков после первых 15 туров сезона они набирали только в сезоне-2010 при Лучано Спаллетти.
«Зенит» установил новый рекорд России по забитым голам после первых 15 туров сезона (44), а меньше пяти голов за первый круг пропускал только «Локомотив» в 2005 году (3).
Кроме того, «Зенит» установил рекорды России за первый круг за последние 10 лет по ударам (294), ударам в створ (108), ударам из пределов штрафной (197), допущенным ударам (103) и допущенным ударам в створ (29).
По среднему владению мячом «Зенит» повторил рекорд «Краснодара» сезона-2018/19 (63%).
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