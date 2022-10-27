Андрей Чернышов: «Спартак» будет бороться за пятерку, но чемпионом не станет. Пока не готов побеждать тех, кого должен»

считает, что «Спартак» еще не готов стать чемпионом России.

«Красно-белые пока не готовы побеждать тех, кого должны. Когда им встречаются равные команды, с которыми надо бороться за высокие места, «Спартак» уступает.

Как только красно-белые начнут отбирать очки у лидеров, тогда можно говорить о том, что команда готова к решению высоких задач. Думаю, что они будут бороться за пятерку, но чемпионами не станут.

Также нельзя сказать точно, что «Спартак» будет в тройке , а будет чемпионом. Но в футболе всякое случается, много примеров было, когда лидирующие команды упускали то место, которое им пророчили.

Смотрите, что произошло с «Уралом» – в начале сезона они шли на последних местах, а сейчас в середине турнирной таблицы, в то время как с «Химками» история наоборот, они сейчас прямые кандидаты на вылет. Да, «Зенит» выглядит сильнее всех остальных по составу и игре, но вопрос, что будет после зимней паузы», – сказал бывший главный тренер .