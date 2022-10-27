Мантуан о 7:1 со «Спартаком» и 7:0 с «Сочи»: «Семь – прекрасное число, семь голов – еще лучше. Определенная магия чисел присутствует»

высказался о магии чисел в победах «Зенита».

– Поздравляем с забитым мячом против «Сочи». Насколько освоились в Петербурге и ? Какая позиция вам наиболее привычна и удобна на поле?

– Очень рад, что смог отличиться в матче с «Сочи», но гораздо важнее то, что команда победила. Что касается моей адаптации – все очень хорошо; мне помогают как бразильцы, так и российские игроки, с которыми у меня сложились очень хорошие отношения.

Если говорить о позициях на поле, то мне комфортно играть на многих позициях. Я готов играть там, где меня будет готов видеть главный тренер. Если говорить о самой любимой, то, конечно, левый фланг атаки.

– Вы забили в матче против , счет стал 7:0. Ровно год назад, день в день, «Зенит» разгромил со счетом 7:1. Есть ли магия 24 октября и обсуждали ли вы это в команде?

– Действительно, определенная магия чисел в этом присутствует. Семь – прекрасное число, семь забитых голов – еще лучше. Надеюсь, станет хорошей традицией, может быть, каждый год в этот день будет повторяться что-то подобное.

– Безусловно, каждый футболист хочет проводить на поле как можно больше времени. Готовы ли вы играть все 90 минут и что скажете о предстоящем матче?

– Я совершенно точно готов сыграть 90 минут, но решает главный тренер – он точно знает, что лучше для команды. По поводу «Краснодара» – мы внимательно изучаем соперника, готовимся к игре и настраиваемся. Это будет непростой матч на выезде. Если не ошибаюсь, идет пятым. Поэтому ждем непростой игры. Сделаем все, чтобы вернуться домой с победой, – сказал полузащитник «Зенита».