Петржела о «Зените»: «Самый популярный клуб России и Восточной Европы. «Спартак» утратил статус»

считает самым популярным клубом России и Восточной Европы.

«Санкт-Петербург – футбольная столица России. Здесь играет самый популярный клуб России и Восточной Европы, поэтому так. Раньше этим клубом был , но с годами он утратил свой статус и популярность.

У «Зенита» самый современный стадион, самый лучший подбор игроков и самая большая армия болельщиков. Для РПЛ плохо, что чемпион не сменится еще лет пять, но для Петербурга это отличная тенденция», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.