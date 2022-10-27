Зобнин о предложении от «Зенита»: «До меня ничего не доходило. Мне все нравится в «Спартаке»
Роман Зобнин заявил, что не получал предложений от «Зенита».
– Карьеру закончишь в «Спартаке»?
– У меня долгосрочный контракт с клубом. Мне здесь все нравится. Я полюбил болельщиков. Нет смысла даже думать о чем-то другом.
– Перед подписанием этого контракта к тебе обращался «Зенит». Сразу отмел это предложение?
– До меня ничего не доходило. Мы с агентом слухи не обсуждаем.
В моей карьере было одно конкретное предложение – от «Спартака». Решилось за несколько секунд, – сказал полузащитник «Спартака».
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